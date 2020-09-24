Скопье, 25 сентября, 2020, 01:01 — ИА Регнум. Глава государственного предприятия «Железные дороги Македонии» Фестим Халили 24 сентября заявил, что для начала строительства железной дороги из македонского города Керчова до границы с Албанией необходимо 426 миллионов евро. По словам Халили, компания работает в убыток, а потому нуждается в поддержке правительства и министерства финансов для того, чтобы приступить к проекту. Помимо нехватки средств и других ресурсов, препятствием для начала работ являются разногласия между правительственными институтами.

Железная дорога

Тем не менее, во вторник 22 сентября правительство Северной Македонии приняло решение о передаче запроса на получение кредита на строительство в международные финансовые институты.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, железная дорога станет участком Восьмого транспортного панъевропейского коридора, который соединит Адриатическое и Черное моря и будет проходить через Албанию, Северную Македонию и Болгарию. На данный момент только Северная Македония не завершила строительство своего участка.

Железная дорога длиной 63 километра будет на одном из участков проходить вдоль берега Охридского озера, из-за чего для начала второй фазы строительства будет необходимо урегулировать спорные вопросы с ЮНЕСКО. На завершительную фазу проекта отведено 525 миллионов евро.

Часть железной дороги будет проходить через горный массив. Планируется возведение 49 мостов и 13 тоннелей.