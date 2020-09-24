Бухарест, 24 сентября, 2020, 23:49 — ИА Регнум. Истребители ВВС Румынии F-16 Fighting Falcon и стратегические бомбардировщики ВВС США B-52Н Stratofortress были задействованы в совместных учениях «Bomber Weapon Training», сообщает 24 сентября пресс-служба министерства обороны Румынии.

U.S. Air Force Стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США

Отмечено, что учения были организованы Европейским командованием ВВС США.

«Два самолета F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии и два американских стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress приняли участие в учениях «Bomber Weapon Training», организованных американскими военно-воздушными силами, развернутыми в Европе (USAFE)», — сообщает пресс-служба румынского военного ведомства.

Сценарий учений был составлен для отработки взаимодействия военных лётчиков Румынии и США, а также для повышения боеготовности сил НАТО в юго-восточной части Европы.

Напомним, американские стратегические бомбардировщики B-52Н Stratofortress почти ежедневно появляются у границ России над Чёрным морем, над Балтикой и над Польшей.