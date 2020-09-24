Москва, 24 сентября, 2020, 22:58 — ИА Регнум. Россия и Куба намерены более детально проработать вопрос возобновления двустороннего воздушного сообщения, сообщает 24 сентября официальный сайт Росавиации.

Favt.ru Встреча Рикардо Кабрисаса Руиса с Александром Нерадько

Вопрос авиасообщения между двумя странами был затронут на встрече заместителя главы правительства Кубы Рикардо Кабрисаса Руиса с первым заместителем главы Минтранса РФ Александром Нерадько.

«Стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества, в том числе: перспективы возобновления авиасообщения между Кубой и Россией; вопросы летной годности воздушных судов российского производства, эксплуатируемых на Кубе; вопросы сертификации воздушных судов и экипажей. <…> Договорились дополнительно проработать вопрос возобновления двустороннего авиасообщения с учетом эпидемиологической ситуации в России и на Кубе», — указано в сообщении на сайте.

Кроме того, будут проработаны вопросы эксплуатации российской авиационной техники на Кубе. Росавиация готова предоставлять информацию, необходимую для поддержания технической готовности авиатехники российского производства, эксплуатируемой в Кубинской республике.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия прекратила авиасообщение с другими странами в марте 2020 года из-за угрозы пандемии коронавируса.