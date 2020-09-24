Париж, 24 сентября, 2020, 22:58 — ИА Регнум. Расследование начато во Франции в связи с публикациями в масс-медиа информации о телефонном разговоре президента страны Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным, сообщили 24 сентября во французском МИД.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Таким образом во Франции отреагировали на «утечку внутренних конфиденциальных документов». Представитель внешнеполитического ведомства пояснил, что разговор Макрона и Путина касался в том числе и безопасности Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, информацию о переговорах Путина и Макрона распространила издаваемая во Франции газета Le Monde.

Переговоры, состоявшиеся в середине месяца, касались «дела Навального». Утверждается, что в этом разговоре речь шла о «латвийском следе».