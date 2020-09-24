Лондон, 24 сентября, 2020, 22:54 — ИА Регнум. В Великобритании старый телевизор на протяжении полутора лет «терроризировал» пользователей интернета одного из населённых пунктов. Об этом 24 сентября сообщил журнал PC Gamer.

Старый телевизор

Издание пишет, что инженеры в течение 18 месяцев пытались понять, почему в одной деревне, расположенной в Уэльсе, ежедневно в 7 утра начинаются проблемы с интернетом вплоть до полной потери связи. Они заменяли целые участки сети, однако проблема не решалась. В результате был привлечен целый «отряд» специалистов из других районов страны.

В типичное время отключения сети, передвигаясь по деревне и используя устройство, позволяющее фиксировать импульсные высокоуровневые шумы, инженеры зафиксировали мощный импульс. Выяснилось, что его источником является старый телевизор, который каждое утро включали жильцы одного из домов.

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