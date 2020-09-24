Кальяри, Италия, 24 сентября, 2020, 22:49 — ИА Регнум. 34-летний защитник Диего Годин на правах свободного агента перешел в скромный «Кальяри», информирует официальный сайт клуба. В минувшем сезоне он защищал цвета миланского «Интера», вышедшего в финал Лиги Европы УЕФА.

Анна Нэсси Диего Годин

Контракт с уругвайцем заключен на три сезона до 30 июня 2023 года.

В минувшем сезоне Годин вышел на поле в 36 матчах за «Интер», отличившись двумя голами и одной результативной передачей.