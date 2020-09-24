Вашингтон, 24 сентября, 2020, 22:45 — ИА Регнум. В Вашингтоне принято решение о расширении санкций в отношении Ирана. Об этом сообщает 24 сентября министерство финансов США.

White House Дональд Трамп вводит санкции против Ирана

В американский чёрный список дополнительно включены двое граждан Ирана и четыре иранские организации.

Среди физических лиц, попавших под санкции, оказались судья Революционного суда города Шираз Сейед Махмуд Садати и судья Революционного суда города Машхад Мохаммад Солтани.

Кроме этого, санкции введены в отношении самого Революционного суда Шираза, а также исправительных учреждений, расположенных в Ширазе, Машхаде и Урмии.

Подробностей о причинах расширения санкций в пресс-релизе министерства финансов США не приводится.