Курган, 24 сентября, 2020, 22:22 — ИА Регнум. В Кургане к отопительному сезону не готова треть жилых домов. А именно, 121 дом, получающий ресурс от ПАО «Курганская генерирующая компания», и 71 дом, находящийся в ведении ООО «Курганские теплоэнергетические системы». Об этом сообщает пресс-служба ПАО «КГК».

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Причина — дома не могут принять теплоноситель из городской во внутридомовую систему отопления.

«Ежегодно мы наблюдаем одни и те же проблемы: непроведение промывки и опрессовки внутридомовых систем, а также отсутствие или неработоспособность элеваторных узлов, которые обеспечивают стабильный гидравлический и тепловой режим», — поясняют в ПАО «КГК».

Чтобы курганцы не поддались соблазну самовольного запустить отопление, создав тем самым аварийные ситуации, на вводах системы теплоснабжения неподготовленных многоквартирных домов установлены заглушки.

В «Курганской генерирующей компании» отмечают, что по поводу проблемы неготовности жилых домов к отопительному периоду они обратились в прокуратуру, Госжилинспекцию и администрацию столицы Зауралья.