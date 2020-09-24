Москва, 24 сентября, 2020, 22:15 — ИА Регнум. Реабилитация Алексея Навального может занять более полумесяца, заявила 24 сентября его пресс-секретарь Кира Ярмыш в эфире «Навальный. Live».

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

Ярмыш «Он остаётся пока в Германии проходить реабилитацию, это явно вопрос не пары дней и, наверное, даже не пары недель, очевидно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Навальный накануне, 23 сентября, покинул стационар берлинской клиники «Шарите», куда его перевезли из России «с отравлением».