Москва, 24 сентября, 2020, 22:09 — ИА Регнум. Арктическая группировка Северного флота, возглавляемая заместителем командующего Северным флотом вице-адмиралом Олегом Голубевым, продолжает действовать в заливе Креста в Беринговом море, сообщает 24 сентября пресс-служба флота.

Gretarsson Берингово море

Корабли группировки находятся в акватории залива в районе населенного пункта Эгвекинот.

Моряки Северного флота планируют изучить места побережья, пригодные для высадки морских десантов и последующих рейдовых действий.

Ранее Арктическая группировка провела в районе Чукотского полуострова учения по обороне российских территорий в Арктике.

При этом морские пехотинцы Северного флота провели тактическое занятие с выполнением боевых стрельб, а также отработали взаимодействие с дальневосточными пограничниками при рейдовых действиях в Арктике.

За время этого арктического похода БПК «Североморск», БДК «Кондопога», СБС «Памир» и ледокол «Илья Муромец» преодолели свыше 4,5 тыс. морских миль.