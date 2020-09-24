Рим, 24 сентября, 2020, 22:01 — ИА Регнум. Минимальный срок оформления гражданства Италии будет сокращен с 48 месяцев до 36, это предполагает проект декрета, внесенный на рассмотрение правительства в четверг, 24 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

Кроме того, заявители при оформлении документов могут сообщить государству о своей готовности выполнять «социально полезную работу».

Этот пункт касается тех граждан, которые просят в Италии «международной защиты» (беженцев).