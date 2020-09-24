Стамбул, Турция, 24 сентября, 2020, 21:57 — ИА Регнум. Палестинские партии ФАТХ и ХАМАС достигли договоренностей о проведении всеобщих выборов, 24 сентября сообщает агентство Reuters.

Global Panorama Палестинский флаг

«Обе стороны принципиально договорились провести выборы в течение шести месяцев» , — заявил официальный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри по итогам двух дней переговоров в Стамбуле.

Представитель ФАТХ Джибрил аль-Раджуб подтвердил, что стороны достигли соглашения. Президент Палестины Махмуд Аббас должен издать указ о выборах в ближайшее время.

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