Сыктывкар, 24 сентября, 2020, 21:53 — ИА Регнум. В Коми резерв лекарств для лечения COVID-19 сформирован до конца 2020 года. Об этом на заседании правительства республики сообщил глава регионального минздрава Борис Александров.

Rosminzdrav.ru

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Он рассказал, что республика закупила для лечения инфекции препарат «Фавипиравир», рекомендованный Минздравом России для лечения пациентов в амбулаторных условиях.

«Положительно показал себя аппарат для лечения больных подогретой кислородно-гелиевой смесью. Мы планируем доставить таких аппараты во все больницы республики, которые занимаются лечением COVID-19. Есть трудности с поставкой аппаратов, но мы ищем аналоги и выход из ситуации», — заявил Алекандров.

За минувшие сутки в Коми COVID-19 подтвердили у 71 человека. Общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии выросло до 7811. Жертвами COVID-19 стали 105 человек.