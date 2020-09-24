Москва, 24 сентября, 2020, 21:48 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух из-за стратегического бомбардировщика B-52H ВВС США, летевшего к границе РФ над Польшей, сообщает 24 сентября пресс-служба Минобороны России.

Mil.ru Истребитель-перехватчик Су-27

Стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США был обнаружен российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Польши.

В целях недопущения нарушения самолетом ВВС США российской воздушной границы в небо был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа.

«Российский истребитель провел воздушное патрулирование вдоль Государственной границы Российской Федерации и после удаления от нее американского самолета вернулся на аэродром базирования», — указано в сообщении пресс-службы Минобороны.