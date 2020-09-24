Лондон, 24 сентября, 2020, 21:44 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снова растут в ходе торгов 24 сентября — нефть WTI установилась выше $40, нефть Brent возвращается к $42 за баррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на нефть

К настоящему моменту ноябрьские фьючерсы Brent поднялись в цене на семь центов (0,17%), до $41,84 за баррель. Диапазон марки составляет $41,26 — $42,01 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы WTI подорожали на 30 центов (0,75%), до $40,23 за баррель. Диапазон WTI — от $39,13 до $40,37 за баррель.

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