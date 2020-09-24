Салехард, 24 сентября, 2020, 21:28 — ИА Регнум. Мэр Салехарда Алексей Титовский заболел COVID-19 и находится на самоизоляции. Об этом он сообщил 24 сентября в своем аккаунте социальной сети Instagram.

Www.instagram.com/titovsky_al/ Screenshot

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"Тест дал положительный результат. Состояние нормальное, нахожусь на самоизоляции дома. Рабочие процессы перевёл в дистанционный режим и остаюсь на связи», — сообщает Алексей Титовский.

Глава столицы Ямала отмечает, что в городе наблюдается плавающая динамика по выявлению случаев заражения коронавирусом. В последние дни в среднем выявляется десять заболевших COVID-19 в сутки.

«Это говорит о том, что расслабляться и пренебрегатьмерами предосторожности рано. К сожалению, убедился в этом на собственном примере», — пишет мэр Салехарда.