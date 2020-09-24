Санкт-Петербург, 24 сентября, 2020, 20:44 — ИА Регнум. Делегация Ленинградской области, которую возглавил губернатор Александр Дрозденко, вечером 24 сентября прибыла в Минск. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Lenobl.ru Александо Дрозденко

В пятницу у губернатора российского региона в столице Белоруссии запланированы встречи и переговоры на самом высоком уровне.

«В делегации Ленинградской области — представители тех отраслей, сотрудничество в которых с Беларусью уже идет или может быть потенциально интересным: АПК, транспорт, пищепереработка, ЖКХ», — отметили в пресс-службе Дрозденко.

Напомним, в Минске планируется заключение нового соглашения между правительством Ленинградской области и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в торговой экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

Добавим, что торговый оборот Ленобласти с Белоруссией в 2019 году составил 361,5 млн долларов США.