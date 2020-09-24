Москва, 24 сентября, 2020, 20:25 — ИА Регнум. Законопроект, существенно расширяющий доступ к налоговому мониторингу, внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андреем Макаровым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября.

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Сейчас компания может перейти на налоговый мониторинг, если совокупная сумма уплачиваемых ею налогов (НДС, НДПИ, акцизов, налога на прибыль) за прошедший год составляет не менее 300 млн рублей, а суммарный годовой объем доходов компании, а также совокупная стоимость активов — не меньше 3 млрд рублей.

Поправками предлагается снизить эти критерии. Если нормы найдут поддержку, то доступ к налоговому мониторингу получат компании с совокупной суммой уплачиваемых налогов в 100 млн рублей и с совокупной стоимостью активов в 1 млрд рублей.

Для них предполагается отмена оснований проведения камеральных налоговых проверок для организаций, в отношении которых проводится налоговый мониторинг за исключением одного случая: досрочное прекращение мониторинга в срок менее чем через три месяца со дня представления декларации.