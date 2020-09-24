«Это, наверное, важно» — глава Архангельской области о доверии общества
Архангельск, 24 сентября, 2020, 20:21 — ИА Регнум. Восстановление диалога власти и общества назвал ключевой задачей врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он доложил главе государства, что в рамках своей избирательной кампании запустил программу «Вместе мы сильнее», которая позволила собрать более 30 тысяч предложений от жителей региона.
Глава государства энтузиазм избранного главы региона поддержал и посоветовал сохранять свежий взгляд на происходящее.
Как сообщало ИА REGNUM, Александр Цыбульский был избран на пост губернатора Архангельской области 13 сентября. за него отдали свои голоса 69,57% избирателей. В должность Цыбульский пока не вступил, по данным ИА REGNUM, церемония инаугурации состоится в начале октября.