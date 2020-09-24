Архангельск, 24 сентября, 2020, 20:21 — ИА Регнум. Восстановление диалога власти и общества назвал ключевой задачей врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Александр Цыбульский

«Я хочу сказать, что мы также видим серьезную необходимость усиления диалога с людьми. Особенно для Архангельской области в последние несколько лет это, наверное, важно — возвращение доверия между властью как институтом и обществом», — заявил Цыбульский.

Он доложил главе государства, что в рамках своей избирательной кампании запустил программу «Вместе мы сильнее», которая позволила собрать более 30 тысяч предложений от жителей региона.

«Мы смогли приоритезировать те проблемы, которые больше всего волнуют людей, и пойти именно от них. Они иногда не так дорого стоят, как те масштабные проекты, которые мы предлагаем к реализации», — заявил Цыбульский.

Глава государства энтузиазм избранного главы региона поддержал и посоветовал сохранять свежий взгляд на происходящее.

«Поэтому планы — это хорошо, надо, чтобы не было так, когда планов громадье, а результат минимальный […] мне представляется, что у вас свежий, позитивный взгляд есть. Я хочу пожелать, чтобы он у вас не исчезал как можно дольше», — заявил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Цыбульский был избран на пост губернатора Архангельской области 13 сентября. за него отдали свои голоса 69,57% избирателей. В должность Цыбульский пока не вступил, по данным ИА REGNUM, церемония инаугурации состоится в начале октября.