Москва, 25 сентября, 2020, 00:01 — ИА Регнум. В Госдуме приступили к разработке законопроекта о предоставлении продуктовых сертификатов малообеспеченным гражданам, сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

«Мы приступили к разработке законопроекта, предусматривающего определение критериев нуждаемости для тех граждан, которым будет предоставляться продуктовый сертификат на фиксированную сумму (не менее 25% от федерального прожиточного минимума). Такой сертификат можно было бы реализовать в торговой организации», — отметил Нилов в ТГ-канале.

Предполагается, что правительство РФ определит перечень продуктов питания, на которые можно будет потратить средства. Планируется, что купить по сертификату алкоголь будет нельзя.

Владелец сертификата приобретает в магазине продукты на фиксированную сумму, после чего эти средства компенсируется организации из бюджета.

За основу инициативы взят опыт Москвы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме в мае 2020 года прогнозировали, что правительству придется согласиться на виды прямой поддержки граждан на фоне последствий пандемии коронавируса. В частности, о продовольственной помощи в виде карточек говорил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.