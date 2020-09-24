Нарьян-Мар, 24 сентября, 2020, 19:48 — ИА Регнум. Северный завоз топлива в населённые пункты Ненецкого автономного округа вышел на завершающий этап.

Уголь

В пути находится судно с энергоресурсами для нужд Варнека и Каратайки, и ещё одно с углём для Каратайки вышло сегодня из Архангельска. После его разгрузки завоз топлива будет завершен.

Всего в рамках Северного завоза в сёла НАО будет доставлено 11 795 тонн нефтепродуктов, 7 690 кубометров дров и 20 313 тонн угля.