Кострома, 24 сентября, 2020, 19:44 — ИА Регнум. В Костромской области на кладбище у храма Святого Макария в Буйском районе от рук неизвестных пострадали несколько могил. Об этом сообщают «Новые Известия». За помощью к журналистам обратилась костромичка Татьяна Руцкая.

Храм и территория монастыря

«На этом кладбище похоронен мой дед, Разгуляев Николай Федорович, ветеран Великой Отечественной войны. Рядом похоронен мой дядя, Разгуляев Михаил Николаевич. Их могилки находится неподалеку от здания храма. 29 августа моя сестра посетила место захоронения и увидела, что исчезла общая ограда для двух могил», — рассказала Татьяна.

Родные покойных обратились к настоятельнице монастыря игуменье Нине, но та сказала, что ей не известно, кто разоряет места захоронения. После этого родственница умерших обратилась в Буйскую межрайонную прокуратуру и написала обращение в Костромскую епархию.

В официальном ответе за подписью секретаря Костромского епархиального управления протоиерея Валерия Бунтеева говорилось, что «по словам игумении Нины, ограды мешают уборке территории кладбища, в том числе на участках заброшенных могил. Из-за отсутствия связи ограды убраны без ведома родственников погребенных».

Могилы родственников Татьяны Руцкой без ограды

Проблемы на церковном кладбище начались в 2019 году. Несколько родственников усопших обратились в прокуратуру и полицию — на каких-то могилах «исчезли» ограды, некоторые родственники просто не нашли захоронений — они были сровнены с землёй.

«В 2019 и 2020 году люди приходили в полицию и сообщали о фактах вандализма. По одному случаю возбуждено уголовное дело. Родственник пришёл на кладбище и не смог найти могилу — он неё не осталось никаких опознавательных знаков. По остальным фактам проверки ещё ведутся», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в полиции Буя.

В прокуратуре считают, что главная проблема кладбища связана с документальным вопросом. В 1900-х годах общественное кладбище было передано в ведение епархии с нарушениями. Статус муниципальной территории погосту должны вернуть в течение 2020 года.

«Жалобы начались в 2019 году. Семь человек обратились к нам по поводу хищения оград с могил. Мы провели проверку и выяснили, что изначально кладбище было передано с нарушениями. Это общественное кладбище, по закону оно должно находиться в ведении муниципальных органов. А по факту оно находится в ведении епархии. Мы внесли представление главе центрального сельского поселения, земли должны быть возвращены в муниципальную собственность в 2020 году. Вопрос о принадлежности раньше никогда не поднимался, всё началось после обращений людей», — объяснила корреспонденту ИА REGNUM заместитель Буйского межрайонного прокурора Светлана Соловьева.

Местные жители считают, что снос могил и уничтожение памятников происходит с ведома настоятельницы монастыря.

«Монастырь все это знает. Делается все это у них на глазах, а матушка делает вид что ничего не видела. Этим занимаются специальные нанятые люди, делается все белым днем. Именно поэтому матушка просит звонить ей прежде чем приехать на могилку», — возмутилась в социальных сетях местная жительница Антонина Паладьева.

«Это делают сами же хозяева храма. Они убирают все ограды и убирают памятники. Расширяют вроде как место», — написала Наталья Пименова.

«Сейчас в монастырь едут паломники, приходит много народа, доходность увеличилась. Теперь можно делать зачистки могил, привязывать больших собак прямо к оградам могил. От кого? Такое чувство что появился хозяин… Остаётся только догадываться откуда и с какой целью», — предположила Анжелика Красавцева.

«У настоятельницы монастыря родственники спрашивали, что происходит. Она не в курсе. Это как если бы у вас в квартире кто-то хозяйничал, а вы бы знать не знали, и ведать не ведали. Смешно» — написал Василий Дробышев.

ИА REGNUM обратилось за комментариями к настоятельнице монастыря. По словам игуменьи Нины, могилы и надгробия на территории кладбища никогда не уничтожались. Кроме того, настоятельница опровергла заявление секретаря Костромского епархиального управления в котором говорилось, что ограды фронтовиков мешали уборке, а потому были убраны с территории кладбища.

Разрушенные могилы

Приведём разговор полностью:

ИА REGNUM: Действительно ли ограды с могил родственников Руцкой были убраны, потому что они мешали наводить порядок на кладбище?

— Это не так.

Их никто не убирал?

Убирали, но я не знаю, кто убрал. Их не было, да, их не было.

Оград на могилах тех двух людей никогда не было?

Нет, ограды были. Но я не знаю, кто это сделал.

Но ваши слова противоречат ответу епархиального управления.

— Нами ничего не убиралось. И с отцом Валерием я на эту тему вообще не разговаривала. Мы не можем вести контроль за каждой могилой.

В 2019 году родственники других усопших обращались в полицию по поводу вандализма, несколько могил на кладбище сравняли с землёй. Что на самом деле тогда произошло?

— Никаких могил не уничтожалось. Это клевета.

В 2017 году в деревне Качалово Костромской области произошёл аналогичный инцидент. При реставрации церкви Успения Пресвятой Богородицы рабочие снесли надгробия двух десятков могил, так как они мешали тяжёлой технике подъезжать к зданию. По словам местных жителей, о перестановке их никто не предупредил.

Комментируя ситуацию ГТРК «Кострома» митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт отметил, что «с христианской точки зрения в снятии надгробий никакого кощунства нет» и добавил, что выбирая между захоронениями и реставрацией церкви священники безусловно «выберут храм».