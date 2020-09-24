В Костромской области настоятельницу монастыря обвиняют в разорении могил
Кострома, 24 сентября, 2020, 19:44 — ИА Регнум. В Костромской области на кладбище у храма Святого Макария в Буйском районе от рук неизвестных пострадали несколько могил. Об этом сообщают «Новые Известия». За помощью к журналистам обратилась костромичка Татьяна Руцкая.
Родные покойных обратились к настоятельнице монастыря игуменье Нине, но та сказала, что ей не известно, кто разоряет места захоронения. После этого родственница умерших обратилась в Буйскую межрайонную прокуратуру и написала обращение в Костромскую епархию.
В официальном ответе за подписью секретаря Костромского епархиального управления протоиерея Валерия Бунтеева говорилось, что «по словам игумении Нины, ограды мешают уборке территории кладбища, в том числе на участках заброшенных могил. Из-за отсутствия связи ограды убраны без ведома родственников погребенных».
Проблемы на церковном кладбище начались в 2019 году. Несколько родственников усопших обратились в прокуратуру и полицию — на каких-то могилах «исчезли» ограды, некоторые родственники просто не нашли захоронений — они были сровнены с землёй.
В прокуратуре считают, что главная проблема кладбища связана с документальным вопросом. В 1900-х годах общественное кладбище было передано в ведение епархии с нарушениями. Статус муниципальной территории погосту должны вернуть в течение 2020 года.
Местные жители считают, что снос могил и уничтожение памятников происходит с ведома настоятельницы монастыря.
ИА REGNUM обратилось за комментариями к настоятельнице монастыря. По словам игуменьи Нины, могилы и надгробия на территории кладбища никогда не уничтожались. Кроме того, настоятельница опровергла заявление секретаря Костромского епархиального управления в котором говорилось, что ограды фронтовиков мешали уборке, а потому были убраны с территории кладбища.
Приведём разговор полностью:
ИА REGNUM: Действительно ли ограды с могил родственников Руцкой были убраны, потому что они мешали наводить порядок на кладбище?
— Это не так.
Их никто не убирал?
Убирали, но я не знаю, кто убрал. Их не было, да, их не было.
Оград на могилах тех двух людей никогда не было?
Нет, ограды были. Но я не знаю, кто это сделал.
Но ваши слова противоречат ответу епархиального управления.
— Нами ничего не убиралось. И с отцом Валерием я на эту тему вообще не разговаривала. Мы не можем вести контроль за каждой могилой.
В 2019 году родственники других усопших обращались в полицию по поводу вандализма, несколько могил на кладбище сравняли с землёй. Что на самом деле тогда произошло?
— Никаких могил не уничтожалось. Это клевета.
В 2017 году в деревне Качалово Костромской области произошёл аналогичный инцидент. При реставрации церкви Успения Пресвятой Богородицы рабочие снесли надгробия двух десятков могил, так как они мешали тяжёлой технике подъезжать к зданию. По словам местных жителей, о перестановке их никто не предупредил.
Комментируя ситуацию ГТРК «Кострома» митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт отметил, что «с христианской точки зрения в снятии надгробий никакого кощунства нет» и добавил, что выбирая между захоронениями и реставрацией церкви священники безусловно «выберут храм».