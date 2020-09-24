Москва, 24 сентября, 2020, 19:29 — ИА Регнум. Негоже Германии, уважаемой стране, давать России ответы, подобные тем, что звучат по запросу «дела Навального» из серии: «разбирайтесь сами, но мы от вас требуем признать, что вы виноваты».

Mid.ru Сергей Лавров

Об этом заявил 24 сентября журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава МИД РФ пояснил, что в ситуации с якобы отравленным блогером Алексеем Навальным Германия на запросы из России дошла уже не «несуразных вещей».

Речь идёт о том, отмечает Лавров, что Берлин заявляет: «Всё, что произошло с Навальным, произошло на территории России, поэтому ничем мы вам помогать не будем, разбирайтесь сами».

И тут же, по словам Лаврова, от России требуют признать свою вину.

Российский дипломат добавил, что порядка десяти дней назад Москва запросила у Берлина «консульский доступ к нашему гражданину» Навальному.

Лавров «Ответа на это обращение мы не получили».

Аналогичная ситуация и с ОЗХО, которая «несколько дней морочила голову», утверждая, что якобы никаких обращений по Навальному не получала из России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, анализы Навального продолжают «гулять» по западным лабораториям. Так, сегодня, 24 сентября, об их результатах заявила лаборатория во Франции.