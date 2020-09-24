Москва, 24 сентября, 2020, 19:07 — ИА Регнум. Организация по запрещению химического оружия до сих пор не дала внятного ответа на запросы России по ситуации с АлексеемНавальным, несколько дней морочит голову, ссылаясь на Берлин, который ссылается на Гаагу, заявил 24 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы пока не имеем никакого ответа из Гааги, где расположена штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия. Изначально нам германские коллеги сказали: «Мы вам ничего не можем сказать, потому что дело не российско-германское, дело уже интернациональное, и вот у нас есть интернациональная структура — Организация по запрещению химического оружия, обращайтесь туда», — сказал Сергей Лавров.

При этом в ОЗХО на российские запросы отвечали, что к ним обращений не поступало.

«И нам там несколько дней, ну так по-русски говоря, морочили голову: говорили, что никаких обращений они не получали. И руководство этой организации, этого технического секретариата, в котором на ведущих позициях граждане стран-членов НАТО, я вынужден об этом сказать, нас уверяло, что они ни при чем», — сказал глава МИД РФ.

«Потом, когда выяснилось, что они были при чем, что более того, они даже приезжали в клинику Charite, брали пробы у Алексея Навального, они стали извиняться, что, мол, было недоразумение. Но мы у них спросили: «Ну теперь-то вы нам можете сказать, что вы думаете по этому поводу, какие ваши выводы?» Нам ответили: «Вы знаете, к нам обратились немцы, это как бы их обращение, их запрос, поэтому вы к ним опять вернитесь, они должны ответить». То есть немцы нас посылают в Гаагу, Гаага нас посылает в Берлин. Достаточно интересная история, если брать в расчет западную приверженность международному праву», — подчеркнул министр иностранных дел России.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Германии, а следом за ним власти США и стран ЕС продолжают утверждать, что российский блогер Навальный был отравлен боевым ядом и требуют от России объяснений по этому поводу.

Никаких фактов и доказательств этого «отравления» до сих пор не представлено.