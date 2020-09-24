Москва, 24 сентября, 2020, 19:06 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за период с 15 по 21 сентября выросла на одну копейку и достигла 45,75 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Литр дизельного топлива за этот же период подешевел в среднем на две копейки — до 48,02 рубля.

По состоянию на 21 сентября средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составила 43,16 рубля, марки АИ-95 — 46,93 рубля, что соответствует показателям предыдущей недели. При этом бензин марки АИ-98 подорожал сразу на семь копеек — до 53,06 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 19 центрах субъектов Федерации. Наиболее значительно он подорожал во Владивостоке и Грозном — на 0,5%.

Снижение цен на бензин отмечено в шести региональных центрах. Наиболее существенно он подешевел в Костроме — на 0,2%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены бензин за неделю в среднем не изменились.