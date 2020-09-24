Салехард, 24 сентября, 2020, 19:04 — ИА Регнум. На Ямале для финансового обеспечения мероприятий по профилактике и устранению последствий пандемии коронавируса сформирован необходимый резерв. Об этом заявил заместитель председателя Заксобрания ЯНАО Виктор Казарин.

Zsyanao.ru Заседание Комитета Законодательного Собрания ЯНАО по экономической политике, бюджету и финансам

Учитывая, что от антиковидных ограничений пострадало 70% ямальского малого и среднего бизнеса, на территории автономного округа реализуются три пакета антикризисных мер, отметил Виктор Казарин. Региональная поддержка предпринимателей составила 1,9 млрд рублей.

На здравоохранение было выделено из региональной казны 5,7 млрд рублей. На выплаты медикам, оказывающим помощь инфицированным — 2,5 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет ЯНАО исполняется с профицитом 10,2 млрд рублей. На 1 сентября 2020 года доходы окружного бюджета составили 138,7 млрд рублей, расходы — 128,5 млрд рублей.