Саратов, 24 сентября, 2020, 19:27 — ИА Регнум. Саратовская область на протяжении шести месяцев живет в режиме ограничительных мер, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Председатель регионального правительства Александр Стрелюхин заявил о необходимости усилить контроль за соблюдением масочного режима, поскольку беспечность на фоне пандемии опасна.

Дарья Драй ИА REGNUM

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По словам вице губернатора области, в общественном транспорте практически не встретишь пассажиров в защитных масках, все расслабились. Инфекция никуда не ушла, а масочный режим никто не отменял. В регионе налажен выпуск средств индивидуальной защиты и производство антисептиков. И. о. министра транспорта и дорожного хозяйства области Ивану Козаченко поручено навести порядок в общественном транспорте и усилить контроль за соблюдение масочного режима.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области продлен до 4 октября режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Кроме этого, остается обязательным соблюдение масочного режима.

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