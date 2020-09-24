Москва, 24 сентября, 2020, 18:50 — ИА Регнум. Воздушно-десантные войска (ВДВ) 25 сентября осуществят на полигоне «Капустин Яр» крупномасштабную высадку, в ходе которой будут десантированы с воздуха десятки единиц боевой техники, сообщает 24 сентября пресс-служба Минобороны России.

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Массовое десантирование сил ВДВ планируется осуществить в рамках стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Кавказ — 2020».

«Сегодня (…) личный состав Новороссийского и десантно-штурмового горного соединения завершил подготовку и загрузку боевой техники, которая будет десантирована в ходе активной фазы СКШУ «Кавказ — 2020», — указано в сообщении военного ведомства.

В 57 самолетов военно-транспортной авиации загружено более 60 единиц вооружения, военной и специальной техники Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения и Камышинского гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения.

Как сообщало ИА REGNUM, стратегические военные учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на нескольких полигонах Южного военного округа, а также в акваториях Чёрного и Каспийского морей.