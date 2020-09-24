Манчестер, Великобритания, 24 сентября, 2020, 18:33 — ИА Регнум. Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено продлить контракт с 27-летним атакующим полузащитником сборной Англии Джеси Лингардом на фоне интереса к футболисту со стороны «Тоттенхэма», «Эвертона», «Вест Хэма» и «Зенита». Текущее соглашение истекает в конце сезона.

Кирилл Венедиктов Джесси Лингард

В прошлом сезоне Лингард принял участие в 22-х матчах Английской Премьер-лиги, в которых отметился забитым мячом.