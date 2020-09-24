Вильнюс, 24 сентября, 2020, 18:28 — ИА Регнум. Условия автомобильных грузоперевозок через Белоруссию резко ухудшились, сообщает 24 сентября BNS со ссылкой на президента Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Ромаса Аустинскаса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водитель фуры

По его словам, белорусские таможенники проводят усиленные проверки грузовых автомобилей, загруженных на литовских терминалах.

На данный момент на минской таможне некоторые литовские грузовики простаивают по трое суток, заявил Ромас Аустинскас.

По его данным, такие простои и проверки грузов оборачиваются для литовских перевозчиков ежесуточными потерями на общую сумму до 280 тыс. евро.

«По нашим данным, на внутренней таможне в Минске сейчас находятся 200 грузовых автомобилей, проверяются их грузы, погруженные на литовских терминалах. И это лишь минская таможня, другие попадают на другие таможни», — заявил Аустинкас.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный Вильнюс заявил, что не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, а также присоединился к санкциям стран ЕС против белорусского президента Александра Лукашенко и других должностных лиц.