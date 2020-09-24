Вашингтон, 24 сентября, 2020, 18:20 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа подготовила новые санкции против Ирана, 24 сентября сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

Спецпредставитель Белого дома по Ирану и Венесуэле Эллиот Абрамс заявил на слушаниях в комитете Сената по международным отношениям, что санкции будут введены против ряда иранских официальных лиц и организаций.

В частности, санкции затронут судью иранского суда, который приговорил к смертной казни иранского борца Навида Афкари, который был обвинен в убийстве охранника во время антиправительственных акций протеста.

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