Челябинск, 24 сентября, 2020, 18:20 — ИА Регнум. В Челябинской области медиков начали прививать от коронавируса. Об этом сообщает минздрав региона.

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Вакцинация проводится в добровольном порядке. И среди медработников нашлись желающие, в том числе и те, кто работает в «красной зоне». Некоторым из них уже поставили прививки.

Как сообщало ИА REGNUM, Челябинская область получила 42 дозы вакцины. Столько же было поставлено и в каждый из других регионов России.