Лондон, 24 сентября, 2020, 18:13 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снова снижаются в ходе торгов 24 сентября, нефть Brent не смогла преодолеть отметку $42 за баррель.

Загрузка нефти в танкер

К настоящему моменту ноябрьские фьючерсы Brent подешевели на 21 цент (0,50%), до $41,56 за баррель. При этом ранее марка достигла сессионного максимума в $41,99 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы WTI подешевели на 13 центов (0,33%), до $39,80 за баррель. Максимум WTI составляет $40,22 за баррель.

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