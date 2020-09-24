Будапешт, 24 сентября, 2020, 18:12 — ИА Регнум. 24 сентября в Секешфехерваре на стадионе «Шоштои» состоится матч между командами «МОЛ Фехервар» и «Реймс» за выход в раунд плей-офф Лиги Европы. Главным арбитром матча назначен Матей Юг.

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Стартовые составы на матч:

«МОЛ Фехервар»: Ковачик, Фиола, Муслиу, Стопира, Болла, Николов, Него, Хандья, Ури, Петряк, Зивзивадзе.

«Реймс»: Райкович, Фас, Конан, Абдельхамид, Фоке, Шавалерен, Бериша, Мунести, Кутеса, Зенели, Диа.