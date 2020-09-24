Владивосток, 24 сентября, 2020, 18:10 — ИА Регнум. Вопрос компенсаций пострадавшим от наводнений на Дальнем Востоке до сих пор не решён, заявил 24 сентября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании во Владивостоке.

Scrf.gov.ru Николай Патрушев

Владимира Путина, не до конца решены вопросы предоставления жилья или компенсационных выплат пострадавшим от наводнений в Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области». Патрушев «До сих пор, несмотря на поручения президента России, не до конца решены вопросы предоставления жилья или компенсационных выплат пострадавшим от наводнений в Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области».

По словам секретаря СБ РФ, органы власти и местного самоуправления вышеуказанных регионов оказались не готовы «к предотвращению и устранению последствий ЧС». Об этом свидетельствуют итоги «прокурорских проверок».