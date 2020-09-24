Москва, 24 сентября, 2020, 17:59 — ИА Регнум. Официальный представитель изготовителя Audi на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве 87 транспортных средств. Об этом сообщает 24 сентября пресс-служба Росстандарта.

Thomas doerfer Автомобиль Audi Q5

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Audi Q5, реализованные в России в 2020 году.

«Причина отзыва транспортных средств: на отдельных передних сиденьях может иметь место дефект зазора на механизме регулировки спинки сиденья», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на отзываемых автомобилях будет выполнена проверка передних сидений, в случае обнаружения дефекта спинки сидений будут заменены. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.