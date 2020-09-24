Ростов-на-Дону, 24 сентября, 2020, 17:51 — ИА Регнум. В Ростовской области удалось локализовать природный пожар в районе Солёного озера. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 24 сентября.

61.mchs.gov.ru Природный пожар. Ростовская область

«В 16:59 объявлена локализация по всем участкам на площади 7 гектаров», — отметили в ведомстве.

По уточнённым данным, к тушению привлечён вертолёт К-32 МЧС России. На месте пожара произведено 18 сбросов (90 тонн воды).

ИА REGNUM напоминает, что к месту происшествия также прибыл пожарный поезд. Борьбу с огнём ведут около 30 человек и десять единиц техники.