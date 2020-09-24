Пожар в Ростовской области локализован на площади 7 гектаров
Ростов-на-Дону, 24 сентября, 2020, 17:51 — ИА Регнум. В Ростовской области удалось локализовать природный пожар в районе Солёного озера. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 24 сентября.
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Природный пожар. Ростовская область
«В 16:59 объявлена локализация по всем участкам на площади 7 гектаров», — отметили в ведомстве.
По уточнённым данным, к тушению привлечён вертолёт К-32 МЧС России. На месте пожара произведено 18 сбросов (90 тонн воды).
ИА REGNUM напоминает, что к месту происшествия также прибыл пожарный поезд. Борьбу с огнём ведут около 30 человек и десять единиц техники.