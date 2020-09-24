Владивосток, 24 сентября, 2020, 17:43 — ИА Регнум. Стоимость нелегально вывозимой каждый год с Камчатки лососевой икры составляет три миллиарда рублей, заявил 24 сентября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании во Владивостоке.

Puschinka Икра

Патрушев «В целом в ДФО ФСБ в прошлом году предотвращён ущерб государству от нелегальной деятельности по рыбодобыче на сумму 28 млрд рублей».

Секретарь СБ РФ заявил, что готовится «целый ряд мер» по «декриминализации рыбохозяйственного комплекса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что нужно обязать приморские предприятия оставлять в регионе до пяти процентов улова рыбы.