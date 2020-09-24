Москва, 24 сентября, 2020, 17:37 — ИА Регнум. В Москве поступила в гражданский оборот первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщается 24 сентября в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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"В Москве проходит пострегистрационое исследование вакцины. Более того, первая партия вакцины от коронавируса уже поступила в гражданский оборот», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь вакцинацию пройдёт персонал амбулаторных КТ-центров, врачи и медсестры кабинетов ОРВИ, а также сотрудники отделения медицинской помощи на дому.

Ранее сегодня в оперативном штабе заявили, что Москва располагает всеми необходимыми мощностями на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.