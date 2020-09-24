Сочи, Краснодарский край, 24 сентября, 2020, 17:34 — ИА Регнум. Новый генеральный план развития города разработают в Сочи, сообщили 24 сентября в пресс-службе администрации региона. При подготовке нового генплана Сочи будут проанализированы все ранее утвержденные документы по планировке, это позволит оценить реальную потребность города в социальных объектах и сформулировать предложения по размещению объектов местного значения.

Илья Савченко ИА Красная Весна Сочи

На данный момент на территории курорта поставлены на кадастровый учет основные муниципальные парки, скверы и другие общественные территории — всего 335 участков площадью 123,6 гектара. Также в ходе ревизионной работы выявлены 40 новых территорий, в том числе в центральной части города, вид разрешенного использования которых значился «под строительство многоквартирных жилых домов и коммерческой недвижимости». В городе намерены разработать нормативно-правовые акты, которые позволят изменить их вид использования на «территории общего пользования», и сделать эти территории новыми зелеными зонами.

Отметим, что по поручению губернатора в муниципалитетах региона сформированы градостроительные советы, в которые входят представители общественности. К сентябрю 2021 года генпланы всех муниципалитетов края должны быть приведены в соответствие с правилами землепользования и застройки, чтобы исключить любые пересечения с лесным фондом и, соответственно, строительство на этих территориях.