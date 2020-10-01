Москва, 1 октября, 2020, 04:41 — ИА Регнум. Нацеленность российской Транспортной стратегии на снижение использования нефти заставляет задуматься о том, какие альтернативные источники энергии могут помочь в решении транспортных задач завтрашней России. О том, как могли бы воплощаться идеи Транспортной стратегии на период до 2035 года, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Общественный транспорт

Раз задача поставлена так, чтобы топлива разбазаривалось как можно меньше, следовательно, надо как-то заставить его беречь самых зачастую бесшабашных и безответственных пережигателей бензина, а именно частных автовладельцев. И, похоже, подвижки в этой сфере уже начались, недаром прозвучала уже мысль сделать все дороги платными, а на вырученные деньги — весь общественный транспорт бесплатным.

Таким образом, недальновидный автолюбитель, озабоченный более своим имиджем и комфортом, оплатит дорогу для более бережливых сограждан. Удастся ли таким образом совместить решение извечной русской проблемы «двух Д»? Читайте статью Галины Смирновой «Жизнь в России без бензина и езда на самокатах зимой».