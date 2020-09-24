Калуга, 24 сентября, 2020, 18:10 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 40 человек за последние сутки, сообщает 24 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

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Всего в регионе подтверждены результаты 8 тыс. 910 положительных тестов, 1 тыс. 366 человек находятся на лечении, 7 тыс. 470 человек выздоровели, 74 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (381), в Обнинске (150), в Людиновском районе (123), в Боровском районе (121), в Дзержинском районе (74) и Жуковском районе (67).