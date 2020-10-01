Нью-Дели, 1 октября, 2020, 04:03 — ИА Регнум. История жизни и свершений индийского премьер-министра Нарендры Моди показывает, как настрой политика на созидание и готовность привносить изменения в жизнь страны создает и уважение граждан, и реальные подвижки к лучшему. О Нарендре Моди рассказывает автор ИА REGNUMДмитрий Шелест.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

Нарендре Моди исполнилось 70 лет 17 сентября этого года. Индийский политик, выдвинувшийся из рядов националистической «Раштрия сваямсевак сангх», Моди в начале 2000-х продемонстрировал настоящее экономическое чудо в индийском штате Гуджарат, главным министром которого он тогда был.

И хотя путь к тому, чтобы стать премьер-министром всей Индии, для Моди не был гладким и безоблачным, его достижения значительно превосходят приписываемые ему просчеты. О том, как этот политик не побоялся пойти против устоявшейся системы управления страной и достиг серьезных результатов, читайте в статье Дмитрия Шелеста «Нарендра Моди — 70 лет: родимые пятна и шрамы на лике Индии и ложка дёгтя».