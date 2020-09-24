Москва, 24 сентября, 2020, 17:27 — ИА Регнум. Рекомендации Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 не позволяют многим школам запустить в учебных заведениях внеклассные занятия. В первую очередь речь о совместных занятиях для детей разных возрастов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кузьма Петров-Водкин. Девочка за партой (фрагмент). 1934

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Спортивные, технические и творческие кружки в некоторых школах всё еще остаются закрыты. Большая часть родителей школьников обеспокоена тем, что детей лишают возможности проявлять физическую активность, развивать различные навыки на допзанятиях. Тема активно обсуждается пользователями на форумах и в социальных сетях.

«Где же кружки, спортсекции, музыкальные и художественные занятия?! Дети теряют здоровье, сидя сутками дома!» — комментирует Елена злободневный пост о мерах, введенных во время коронавируса. Родители школьников всерьез обеспокоены тем, что не все школы запустили массовые секции. В интернете активно пишут о том, что дети теперь не под присмотром.

«Раньше ребенок ходил на программирование и дизайн. Занимался в школе компьютерами и робототехникой. А теперь в школе никак не могут открыть запись в кружок, объясняя это какими-то трудностями и отсутствием разрешения от столичного департамента. Так подростки будут просто шататься по улице. Разве занятие в школе, пусть и учеников из разных классов, опаснее? Все равно все они общаются до и после школы. О каких мерах безопасности может идти речь. Над чиновниками смеются даже дети», — возмущается мама 7-классника из московской школы.

Мама ученика второго класса подмосковной школы Ирина К. обеспокоена тем, что сын на данный момент не может посещать спортивные секции в школе. «Спортивная секция в школе под окном очень выручала нас. Мы с мужем работаем до вечера, поэтому возможности развозить ребенка по секциям нет. В классе они пол дня сидят за партами, на переменах выходить в коридор запрещено, кружки не работают, а дома нас ждет настоящий хаос», — отметила Ирина и дополнила, что ограничение детей в физической активности сказалось на работе классного руководителя.

«Нам дома было сложно заставить ребенка не вставать с места, а здесь перед учителем целый класс», — также пишет Ольга К.

Недовольство отсутствием внеклассных занятий заявил и отец московских школьников Тимур, обеспокоенный тем, что у его дочери теперь нет возможности посещать танцы, которыми она занималась профессионально — «ребенок страдает». Кроме того, пользователь рассказал, что в их школе дети учатся в 3-ю смену, где уроки заканчиваются около 19—20 часов: «А с 19:00 до 22:00 много не выучишь и не закрепишь знания тем более».

Разговоры о возможности повторного введения дистанционного обучения воспринимаются родителями еще агрессивнее.

«Дети устали сидеть дома», — пишет мама школьников подмосковной школы Алеся А.

«Очень надеюсь, что больше не будет удаленного обучения. Это ужасно», — поддерживает её мама ученицы московской школы Мила Ф.

«Второго этапа дистанционного обучения не выдержит никто. Это просто упущение материала», — подытожила мама московского школьника Вера Ч.