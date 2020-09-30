Киев, 1 октября, 2020, 02:42 — ИА Регнум. На примере заявления украинского генерала Сергея Кривоноса о судьбе Донбасса можно сделать вывод о глубине той катастрофы, которая ожидает Донбасс, если украинская точка зрения на его судьбу когда-нибудь восторжествует в реальности. Что же происходит в Донбассе, если обратиться не к фантазиям, а к реальности, рассказывает автор ИА REGNUMМарьян Сидорив.

ИА Красная Весна Дом, разрушенный при обстреле. Макеевка, ДНР

Генерал-майор ВСУ Кривонос был в своих высказываниях про жителей Донбасса и судьбу края прост и незатейлив. Мол, поразим в политических правах, и всем будет хорошо. Он военный, ему можно? Но в наше время войны во многом выигрываются как соревнования систем, когда представления о будущей мирной жизни, а не грубая сила, становятся решающим фактором победы.

Пока что в этом плане Украине совершенно нечего противопоставить Донбассу, какие бы победные фантазии ни извергал из себя президент Владимир Зеленский.

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