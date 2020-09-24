Алма-Ата, Казахстан, 24 сентября, 2020, 17:24 — ИА Регнум. 23 сентября в Алма-Ате был задержан 42-летний блогер Ермек Тайчибеков, известный своими высказываниями о необходимости вхождения Казахстана в состав России и о дискриминации русскоязычного населения страны.

Ермек Тайчибеков. Фото из личного архива Е. Тайчибеков

Об этом «Азаттык» узнал из информации, распространенной в социальной сети Facebook на странице бывшего судьи Алматинского городского суда Кульпаш Утемисовой. «…В среду 23 сентября 2020 года в Казахстане арестован известный правозащитник Ермек Тайчибеков. При аресте у него изъяли компьютер и мобильные телефоны», — говорится в распространенном сообщении.

В департаменте полиции (ДП) Алма-Аты подтвердили задержание 42-летнего Ермека Тайчибекова. — Тайчибеков был задержан 23 сентября по подозрению в совершении уголовного правонарушения, подпадающего под признаки статьи 174 Уголовного кодекса («Разжигание розни». — Ред.), и в 21 час 25 минут водворен в изолятор временного содержания (ИВС), — сообщил «Азаттыку» сотрудник ДП, не пожелавший раскрывать свое имя.

Марлен Тайчибеков, брат Ермека Тайчибекова, сообщил «Азаттыку», что вчера Ермек позвонил ему с телефона одного из полицейских и сообщил о том, что он задержан, предположительно, из-за его интервью, в котором он критикует национальную политику казахстанских властей и которое было размещено в видеохостинге YouTube. Как утверждает Марлен Тайчибеков, сегодня ему удалось передать в пункт приема ИВС продукты и теплую одежду для брата.

Известный своими пророссийскими взглядами казахстанский блогер Ермек Тайчибеков в декабре 2015 года был приговорен к четырехлетнему тюремному сроку по обвинению в возбуждении национальной вражды в публикациях в социальной сети Facebook. То уголовное дело против Тайчибекова было открыто по заявлению группы гражданских активистов, называющих себя национал-патриотами. В январе 2016 года представитель ОБСЕ подверг критике приговоры в отношении блогеров в Казахстане. В октябре 2017 года блогер Ермек Тайчибеков вышел из тюрьмы досрочно.