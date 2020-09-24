Москва, 24 сентября, 2020, 17:21 — ИА Регнум. Уровень жизни населения России падает, и это видят все. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал новость о том, что Минтруд РФ вознамерился изменить способ расчета величины прожиточного минимума и МРОТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Тут такая же ситуация, как в США. Министерство труда понимает, что ситуация ухудшается и что их за это будут ругать. Лучший способ изменить ситуацию — это изменить методику. Тогда соответственно на вопросы об ухудшении положения дел они будут говорить: «Ребята, все ухудшилось, потому что изменилась методика. Давайте подождем данных следующего года, и может быть, все начнет улучшаться». Это абсолютно типовая защитная реакция. На примере США мы видим, к чему приводят такие шаги, — данным Минтруда никто не верит», — сказал Хазин.

При этом Хазин констатировал, что не испытывает особого доверия к тем расчетам, которые обещает провести Минтруд РФ.

«Как говорится, неважно, как проголосовали, а важно, как посчитали. Какая разница, что написано. Считать чиновники будут сами. И первичных данных для расчета ни у кого нет. Поэтому все бессмысленно. Уровень жизни населения падает. Это видят все», — сказал Хазин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее планы Минтруда раскритиковал экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.