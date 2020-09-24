Воронеж, 24 сентября, 2020, 17:18 — ИА Регнум. Уголовное дело о мошенничестве с материнским капиталом возбуждено в Воронежской области, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова 24 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Отделом по расследованию преступлений на территории Ленинского района СУ УМВД России по городу Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат», — сообщила Куликова.

По подозрению в трёх эпизодах мошенничества задержана 41-летняя жительница региона. По версии следствия, подозреваемая через интернет подыскивала женщин, имеющих право на получение государственного сертификата материнского (семейного) капитала и желающих направить их на улучшение жилищных условий, и склоняла к заключению с подконтрольной организацией фиктивных договоров целевого займа на покупку жилья. После этого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации предоставлялся пакет подложных документов, в том числе и заявление о перечислении денег на расчетный счет организации для погашения несуществующей кредиторской задолженности. Затем, считают правоохранители, подозреваемая обналичивала средства маткапитала, часть полученных денег отдавала матерям.

По данным полиции, сумма причиненного ущерба оценивается в более чем 1 млн 300 тысяч рублей. Теперь женщине грозит до шести лет лишения свободы.