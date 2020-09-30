Вашингтон, 1 октября, 2020, 00:46 — ИА Регнум. Заявив проект «Троеморье» как чисто экономический, его создатели в Польше и странах Восточной Европы пошли против истины. Как правда о смысле проекта «Троеморье» все-таки обнаружилась, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственный департамент США

«Троеморье» как идея, призванная объединить страны Восточной Европы, выглядело довольно привлекательным для внешних инвесторов, которые хотели поучаствовать в развитии этого, казавшегося таким перспективным, европейского транспортного коридора Юг — Север. И здесь начали обнаруживаться некоторые несоответствия образу чисто экономического проекта, для которого все деньги, по идее, должны быть равны.

Первым это понял Берлин, когда польская правящая партия «Право и Справедливость» негативно отнеслась к германским попыткам участия в «Троеморье». Но окончательную ясность внесла история с попыткой Китая проинвестировать как бы чисто транспортные усилия «троеморцев». Что же оказалось скрыто за «чисто экономическим проектом» при ближайшем рассмотрении?

Читайте статью Станислава Стремидловского «США переориентируют Троеморье против России и Китая».