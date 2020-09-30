Китай обнаружил в польском проекте «Троеморье» двойное дно
Вашингтон, 1 октября, 2020, 00:46 — ИА Регнум. Заявив проект «Троеморье» как чисто экономический, его создатели в Польше и странах Восточной Европы пошли против истины. Как правда о смысле проекта «Троеморье» все-таки обнаружилась, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.
«Троеморье» как идея, призванная объединить страны Восточной Европы, выглядело довольно привлекательным для внешних инвесторов, которые хотели поучаствовать в развитии этого, казавшегося таким перспективным, европейского транспортного коридора Юг — Север. И здесь начали обнаруживаться некоторые несоответствия образу чисто экономического проекта, для которого все деньги, по идее, должны быть равны.
Первым это понял Берлин, когда польская правящая партия «Право и Справедливость» негативно отнеслась к германским попыткам участия в «Троеморье». Но окончательную ясность внесла история с попыткой Китая проинвестировать как бы чисто транспортные усилия «троеморцев». Что же оказалось скрыто за «чисто экономическим проектом» при ближайшем рассмотрении?
Читайте статью Станислава Стремидловского «США переориентируют Троеморье против России и Китая».