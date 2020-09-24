Калуга, 24 сентября, 2020, 17:12 — ИА Регнум. Сегодня, 24 сентября, состоялось первое заседание сессии Законодательного собрания Калужской области седьмого созыва. С избранием депутатов поздравил губернатор региона Владислав Шапша.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Состоялось первое заседание Законодательного собрания Калужской области седьмого созыва

«Многие из вас избираются не в первый раз. Это показатель доверия к вам и вашей работе со стороны избирателей. Кто-то пришел в парламент впервые, — отметил Шапша. — Одиннадцать партий боролись за право стать депутатами нашего законодательного органа. Представители шести партий прошли в состав собрания. Это очень демократично и открыто. Я уверен, что никакие партийные разногласия не помешают всем вам вместе работать на благо жителей Калужской области. Перед нами стоит много серьезных задач. О некоторых из них вчера президент страны Владимир Путин говорил на встрече с членами Совета Федерации РФ. Все эти задачи направлены на улучшение качества и уровня жизни жителей».

Губернатор Калужской области пожелал народным избранникам успехов в работе. Депутаты принесли присягу, текст которой закреплен уставом региона. В ходе заседания сессии депутаты единогласно избрали председателем областного парламента Геннадия Новосельцева. До этого он работал в должности заместителя губернатора — руководителя администрации губернатора Калужской области.

Обращаясь к депутатам, Геннадий Новосельцев отметил, что на новой должности для него в числе приоритетов — грядущий бюджетный процесс, изменения регионального законодательства в свете внесения поправок в Конституцию РФ, а также исполнение наказов избирателей. «Я рассчитываю на открытый диалог и открытую работу, чтобы сделать жизнь наших избирателей лучше», — отметил он.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадия Новосельцева

Первым заместителем председателя Законодательного собрания области депутаты избрали Виктора Бабурина.

«Возглавляя Законодательное собрание в течение почти десяти лет, я считаю, что главное — удавалось достигать консолидации, которая позволяла принимать решения необходимые для нашего населения. Постараюсь продолжать работу с каждым депутатом, чтобы Законодательное собрание в полной мере представляло собой орган государственной власти Калужской области», — подчеркнул он.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Губернатор Калужской области Владислав Шапша

Представителем от калужского областного парламента в Совете Федерации выбран Александр Савин.